В Тюлячинском районе торжественно открыли новую спортивную площадку

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). В деревне Большие Кибя-Кози Тюлячинского района открылась новая спортивная площадка, сообщает пресс-служба муниципального образования.
Торжественное открытие состоялось 19 августа, в церемонии приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, а также глава Тюлячинского района Ильдус Зарипов. Почетные гости разделили радость сельчан.
Самодеятельные артисты подготовили к торжеству различные танцевальные и вокальные номера. Также на новой площадке состоялся пробный матч.
Ранее спортивная площадка открылась в Кукморском районе, в деревне Нижняя Русь.