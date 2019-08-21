Минниханов и Медведев дадут старт чемпионату WorldSkills 2019 на «Казань Арене»

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава российского Правительства Дмитрий Медведев станут участниками церемонии открытия мирового чемпионата WorldSkills 2019, которая пройдет сегодня на стадионе «Казань Арена». Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Утром Рустам Минниханов планирует переговоры с министром труда Франции госпожой Мюриэль Пенико, которые состоятся в Доме Правительства Татарстана. После этого Президент РТ поедет в аэропорт «Казань» встречать вице-премьера России Татьяну Голикову, возглавляющую оргкомитет WorldSkills 2019. Ожидается, что они вместе осмотрят площадку «Казань Экспо», где сформированы рабочие места для конкурсантов. После этого Рустам Минниханов и Татьяна Голикова дадут пресс-конференцию, в ходе которой расскажут о готовности площадки и о программе чемпионата. На встречу с журналистами также приглашены президент WorldSkills International Саймон Бартли и генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов.

Во второй половине дня в Казани ждут Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Ожидается, что он осмотрит «Казань Экспо» и проведет несколько рабочих встреч. Также запланирована рабочая встреча Дмитрия Медведева и Рустама Минниханова.

Ближе к вечеру руководитель республики, глава российского Правительства и другие официальные лица направятся на стадион «Казань Арена». «Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и Президент Татарстана Рустам Минниханов примут участие в официальной церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills», – сказали в пресс-службе. На церемонию открытия также приглашен Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, который сегодня также приедет в Татарстан.

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