Эксперты назвали самые популярные у казанцев песни этого лета

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Эксперты Яндекс.Музыки выяснили, какие музыкальные треки стали наиболее популярны у казанцев этим летом.

«Самым популярным летним хитом в Казани стал гимн крутого нрава 17-летней американской певицы Billie Eilish Bad guy. Эта же композиция возглавила плейлисты Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Перми, Уфы и Челябинска», — отметили в Яндекс.Музыке.

На втором месте оказался трек «Девочка-война» рэп-дуэта HammAli & Navai. На третьем — песня Life певицы Zivert. В пятерку лидеров также попал «Грустный дэнс» от Artik & Asti и Артема Качера, а также трек NBA от российской инди-поп группы RSAC.

Некоторые артисты отметились в чарте несколько раз, в том числе Zivert, HammAli & Navai, Артур Пирожков, Rammstein и #2Маши. Кроме того, в плейлист казанцев вошли сразу четыре композиции Тимы Белорусских: «Витаминка», «Незабудка», «Мокрые кроссы» и «Аленка».

Также выяснилось, что жители татарстанской столицы летом слушали не только новинки, но и ностальгировали под песни Сплин («Выхода нет») и танцевали под хит 2016 года I got love дуэта MiyaGi & Эндшпиль.

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