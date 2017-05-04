Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем Государственного флага России

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем Государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Этот праздник был установлен Указом Президента РФ четверть века назад, тем самым закрепив высокий статус исторического триколора как одного из неотъемлемых государственных атрибутов обновленной России», — заявил Мухаметшин.

По его словам, государственный флаг — не просто общенациональный символ, а свидетельство нерушимости традиций, олицетворение могущества и независимости нашей Родины.

«Объединив россиян разных национальностей и вероисповеданий в общем стремлении к защите государственных интересов, сохранению богатейшего духовного и историко-культурного наследия, бело-сине-красный стяг воплотил в своей цветовой гамме идеи чистоты и благородства помыслов, надежности и верности, патриотизма и мужества», — сказал глава татарстанского парламента.

Он отметил, что сегодня российский триколор известен и уважаем во всех уголках земного шара и является участником международных встреч и переговоров.

«Поднятием флага отмечаются самые значимые события в общественной жизни нашей страны и яркие достижения соотечественников. Устремленный в небо, он призывает к новым свершениям, вызывает патриотические чувства гордости и любви к Отчизне. И сегодня, в этот праздничный день, мы еще острее чувствуем собственную причастность к тому, каким будет настоящее и будущее Российского государства», — сказал Мухаметшин.

Поскольку именно от наших трудолюбия, усердия и воли зависит достижение поставленных целей и претворение в жизнь самых дерзновенных планов, подчеркнул он.

«Желаю вам успехов во всех делах, мира, счастья и благополучия! И пусть под Государственным флагом России в каждом уголке нашей бескрайней Родины торжествуют добро и справедливость! С праздником, дорогие татарстанцы!» — заключил Фарид Мухаметшин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.