Татар-информ

22 августа 2019, 07:00

Официальная хроника

Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем Государственного флага России

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Официальная хроника

Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем Государственного флага России

Фото: архив tatarstan.ru

Государственный флаг — это свидетельство нерушимости традиций, олицетворение могущества и независимости нашей Родины, отметил Мухаметшин.

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем Государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Этот праздник был установлен Указом Президента РФ четверть века назад, тем самым закрепив высокий статус исторического триколора как одного из неотъемлемых государственных атрибутов обновленной России», — заявил Мухаметшин. 

По его словам, государственный флаг — не просто общенациональный символ, а свидетельство нерушимости традиций, олицетворение могущества и независимости нашей Родины. 

«Объединив россиян разных национальностей и вероисповеданий в общем стремлении к защите государственных интересов, сохранению богатейшего духовного и историко-культурного наследия, бело-сине-красный стяг воплотил в своей цветовой гамме идеи чистоты и благородства помыслов, надежности и верности, патриотизма и мужества», — сказал глава татарстанского парламента. 

Он отметил, что сегодня российский триколор известен и уважаем во всех уголках земного шара и является участником международных встреч и переговоров. 

«Поднятием флага отмечаются самые значимые события в общественной жизни нашей страны и яркие достижения соотечественников. Устремленный в небо, он призывает к новым свершениям, вызывает патриотические чувства гордости и любви к Отчизне. И сегодня, в этот праздничный день, мы еще острее чувствуем собственную причастность к тому, каким будет настоящее и будущее Российского государства», — сказал Мухаметшин. 

Поскольку именно от наших трудолюбия, усердия и воли зависит достижение поставленных целей и претворение в жизнь самых дерзновенных планов, подчеркнул он. 

«Желаю вам успехов во всех делах, мира, счастья и благополучия! И пусть под Государственным флагом России в каждом уголке нашей бескрайней Родины торжествуют добро и справедливость! С праздником, дорогие татарстанцы!» — заключил Фарид Мухаметшин.

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