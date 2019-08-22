В Болгаре после капремонта открылся детский сад «Антошка»

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). В Болгаре открылся детский сад «Антошка» после капитального ремонта, который проводился на средства республиканского бюджета в рамках программы «Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений». Об этом пишет газета «Новая жизнь».

Ремонтировать здание начали в апреле. Менее чем за полгода в детском саду установили пластиковые стеклопакеты, новые двери, произвели отделку внутренних помещений. Также здесь полностью перекрыли кровлю, а снаружи здание обшили металлосайдингом.

«Из нашей семьи в этот садик ходит уже третье поколение детей. Здесь воспитывались мои ребята, внуки, а также наши приемные дети. Для всех этот детсад стал родным домом», — отметила Наталья Лихачева на церемонии открытия.

«Хочется выразить благодарность Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, Правительству за такую программу, благодаря которой мы ремонтируем уже не первый детский сад», — отметил глава района Камиль Нугаев, обращаясь к собравшимся на церемонии открытия. Главное — были бы дети, а детсады мы обязательно и построим, и отремонтируем, добавил он.

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