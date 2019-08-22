В Музее болгарской цивилизации открылась выставка к 750-летию образования Золотой Орды

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). В Музее болгарской цивилизации открылась выставка «По следам нашей истории», посвящённая 750-летию образования Золотой Орды, сообщает «Новая жизнь».

В церемонии открытия приняли участие заслуженный деятель искусств, народный художник РТ Рифкат Вахитов, заслуженный деятель искусств РТ Мударрис Мингазов, член Союза художников РТ и России Фарид Валиуллин и другие татарстанские и российские авторы. Они рассказали о концепции выставки, подчеркнув значимость исторического события, и представили свои работы.

Кроме того, посетители могут увидеть картины Булата Гильванова, Алсу Тимергалиной, Рашита Гаимова, Ларисы Евграфовой, Полины Илюшкиной, Лады Аюдаг. Работы выполнены в различных техниках, однако все они передают взгляд авторов на далекое прошлое. Особенно выделяются портреты различных исторических личностей.

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