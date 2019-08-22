Фонды Елабужского музея-заповедника пополнились крестом дореволюционного периода

(Елабуга, 22 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Музейные работники Елабуги получили в дар крест дореволюционного периода из латуни и меди, украшенный перегородчатой эмалью. Уникальность находки в том, что ее обнаружили в доме, где когда-то жила семья священномученика протоиерея Павла Дернова, сообщает пресс-служба Елабужского музея-заповедника.

«Мужчина, передавший старинный крест, пожелал остаться неизвестным», — говорится в сообщении. Елабужанин рассказал, что обнаружил завернутый в тряпицу крест в фундаменте дома.

По словам священнослужителей Елабуги, это, скорее всего, келейный крест, который использовался для домашней молитвы.

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