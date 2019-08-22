Татар-информ

22 августа 2019, 04:14

Общество

В рамках проекта «Наш двор» менделеевцы попросили установить тренажеры для всех возрастов

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Общество

В рамках проекта «Наш двор» менделеевцы попросили установить тренажеры для всех возрастов

Предложения жителей по обустройству дворовой территории выслушал глава района Валерий Чершинцев, руководители служб и ведомств.

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). В Менделеевске в рамках республиканского проекта «Наш двор» продолжаются встречи с населением. Каким будет их двор, обсудили жители дома № 18 по улице Фомина, сообщает ИЦ «Менделеевск».

Предложения жителей по обустройству дворовой территории выслушал глава района Валерий Чершинцев, руководители служб и ведомств. Менделеевцы попросили установить уличные фонари, лавочки, клумбы для цветов, детские и спортивные площадки.

«Территория двора позволяет сделать зоны и для активного отдыха, и для занятий физической культурой. Было бы хорошо, чтобы нам поставили тренажеры для всех возрастов», − отметили жильцы.

Все предложения были зафиксированы в протоколе для разработки концепции дальнейшего благоустройства двора.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в рамках проекта «Наш двор» прошла встреча с жителями ряда домов в Елабуге. Куратором встречи выступила активистка партии «Единая Россия», заместитель руководителя исполкома Елабужского района Людмила Рыбакова.

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