Татар-информ

22 августа 2019, 05:16

Общество

Вдоль главного проспекта Нижнекамска высадят 300 молодых яблонь вместо старых

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Общество

Вдоль главного проспекта Нижнекамска высадят 300 молодых яблонь вместо старых

Выкорчевывать старые деревья приходится, так как спустя примерно 40 лет жизни у яблонь наступает этап замедления развития.

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамске посадят более 300 новых яблонь вместо старых, сообщается на сайте Нижнекамского муниципального района.

«Их посадят в сентябре на проспекте Химиков — на участке от Корабельной до 50 лет Октября», — говорится в сообщении.

Саженцы будут до 3 метров в высоту и начнут цвести в первые же годы после укоренения. Отмечается, что выкорчевывать старые деревья приходится, так как спустя примерно 40 лет жизни у яблонь наступает этап замедления развития. В это время ветви засыхают, плоды не формируются, и деревья весной не цветут.

«Они уже ни формовке не поддаются, ни лечению. Поэтому освобождаем место для посадки новых сортов яблонь», — отметил директор Комплексного предприятия благоустройства Сергей Зубов.

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