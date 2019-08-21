ВЦИОМ: Более 80% россиян не любят фотографироваться

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Большинство жителей России, 82%, скорее не любят фотографироваться. Это следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Подобное отношение наиболее распространено среди россиян старше 60 лет (88%), почти не пользующихся Интернетом (88%) и жителей села (87%). В принципе не фотографируются 43% респондентов 60 лет и старше, 52% равнодушных к Сети и 38% живущих на селе.

При этом 16% жителей страны любят фотографироваться. Это прежде всего женщины (19%), молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (34%) и от 25 до 34 лет (20%), ежедневно использующие Интернет (19%) и обитатели городов-миллионников (24%).

Как правило, практикующие фотосъемку используют для этого мобильные телефоны или смартфоны (82%). Цифровые фотоаппараты используют 15% респондентов, а пленочные фотоаппараты и полароиды – всего 1%.

Собственные фотографии нравятся 45% практикующих фотосьемку россиян, в первую очередь мужчинам (49%), а также молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (66%) и от 25 до 34 лет (57%). Впрочем, 47% жителей страны не нравится, как они получаются на фотографиях (47%). Своими фото обычно недовольны женщины (52%), а также люди в возрасте от 45 до 59 лет (52%) и старше 60 лет (55%).

Среди социальных сетей, в которых размещают свои снимки жители РФ, лидируют «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram – их используют 59%, 49% и 44% респондентов соответственно.

«Инициативный всероссийский опрос “ВЦИОМ-Спутник“ проведен 16 августа среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%», – отмечает РИА Новости.

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