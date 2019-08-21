Из-за WorldSkills в Казани усилят работу общественного транспорта

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). В связи с проведением церемоний открытия и закрытия чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 в столице Татарстана усилят работу ряда маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Более интенсивно будут ходить следующие по проспекту Ямашева автобусы №№ 10, 10а, 18, 33, 35, 35а, 45, 46, 49, 55, 60 и 62, трамваи №№ 5 и 6, а также троллейбусы №№ 2 и 13).

Кроме того, чаще станут ходить следующие по улице Чистопольская автобусы №№ 74 и 75, троллейбус № 1, а также следующие по улице Декабристов автобусы №№ 6, 15, 22, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75 и 89, троллейбусы №№ 1 и 2, пояснили в Комитете по транспорту исполкома города.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 23 по 27 августа в столице Татарстана из-за WorldSkills Kazan 2019 окажется изменено время работы ряда автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов.

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