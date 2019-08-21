На полях WorldSkills Kazan министры более чем 40 стран обсудят проблемы профобразования

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). На площадке 45-го мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 с 23 по 24 августа пройдет саммит министров, отвечающих за развитие профессионального образования и кадровой подготовки. Его участниками станут представители более чем 40 государств, сообщает пресс-служба чемпионата.

Мероприятие пройдет в закрытом формате. В первый день министры обсудят новые подходы к измерению и оценке образовательных результатов с учетом развития цифровой экономики, а во второй – лучшие практики развития национальных систем образования и подготовки кадров.

Кроме того, делегатам будут представлены российские инициативы по совершенствованию сопоставимости оценки результатов в профессиональном образовании, использующие «методологию WorldSkills, которая позволяет оценивать и сравнивать не только чемпионов, но и общий уровень подготовки специалистов разных стран».

Об итогах саммита будет рассказано на закрывающем пленарном заседании международной конференции WorldSkills.

Уже завтра, 22 августа, в столице Татарстана стартует 45-й мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019. Более 1300 конкурсантов из 63 стран будут состязаться друг с другом в 56 компетенциях.

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