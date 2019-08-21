Концерт с участием певицы Светы, парад трудящихся и салют: в Нижнекамске отметят День города

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). 30 августа в Нижнекамске отметят День города и День Республики Татарстан, сообщает пресс-служба руководства Нижнекамского района.

Торжества начнутся с парада на проспекте Мира, напоминающем о демонстрациях трудящихся в советскую эпоху. В этом году участников шествия поделят на улицы: промышленники представят проспекты Химиков и Шинников, монтажники и высотники — проспект Строителей, учителя — Школьный бульвар и пр.

В течение всего праздника на 7 площадках развернутся мероприятия и различные интерактивы. Так, в парке Нефтехимиков пройдет фестиваль уличного кино, в парке Тукая — концерт с фольклорными номерами, на площади Лемаева будут звучать классические произведения.

Для подростков организаторы придумали акцию «Оторвись от гаджетов» — турнир по настольным играм. Для нижнекамских семей состоится парад детских колясок.

Будет организована большая фуд-зона — здесь разместятся 15 палаток от ресторанов и кафе города.

Салют прогремит с площадки напротив парка Нефтехимиков в 10 часов вечера, перед этим состоится большой концерт с участием певицы Светы, диджеев Cosmo&Scoro, Айрата Сафина и Dj Радика.

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