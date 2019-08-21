«Я хотела дарить людям радость с помощью десерта»: Нина Тарасова встретилась в Казани с самозанятыми

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани шеф-кондитер и посол чемпионата WorldSkills 2019 Нина Тарасова провела встречу с самозанятыми.

«Это наше второе мероприятие совместно с Ниной. В первый раз с ней встретились в мае на российском этапе чемпионата, когда мы совместно с исполкомом Казани организовали такую же встречу — тогда она получила положительный отклик, и мы слышали пожелания повторить мероприятие. Мы организовали его повторно, сегодня это вторая встреча для тех, кто тогда не смог принять участие», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель АНО «Центр Поддержки самозанятых» Лиана Пахарева.

Она добавила, что организаторы немного изменили формат встречи — в этот раз они проведут конкурс.

«Сегодня у нас проходит конкурс в двух номинациях: „Лучший медовый торт“ и „Лучший „Наполеон““, по мнению Нины Тарасовой», — уточнила Лиана.

Дать попробовать своё изделие Нине Тарасовой принесла семнадцатилетняя Юлия Дворецкова. Девушка с 14 лет увлекается приготовлением кондитерских изделий, но пока ещё не зарегистрировалась в качестве самозанятой.

«Я давно знаю Нину, и мне хотелось бы лично с ней познакомиться, что-то узнать от неё», — рассказала о своих ожиданиях юный кондитер.

Девушка также поделилась, что на встречу принесла торт «Мадьярский» по уникальному семейному рецепту.

Встреча началась с истории Нины Тарасовой о своей карьере. Она рассказала, как прошла путь от HR-директора в российской IT-компании до шеф-кондитера и ведущего консультанта в этой сфере.

«Мне очень хотелось дарить людям радость с помощью десерта, в то же самое время хотелось дать окружающим знания», — рассказала Нина.

В разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» Нина Тарасова отметила, что она верит в проект упрощенного налогообложения.

«Важно защитить себя, то есть, в первую очередь, это защита самозанятых, защита самого человека, что ты работаешь вчистую. Ты можешь защитить свой авторский знак, патент, свою работу — это самое главное», — подчеркнула кондитер.

Она добавила, что своим примером хочет показать, что не нужно бояться начинать своё маленькое дело, которое потом может вырасти в огромный проект.

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