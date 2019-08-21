Элвин Грей получил благодарность от татар Москвы

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Полпред Татарстана в России Равиль Ахметшин вручил популярному музыканту и исполнителю, заслуженный артисту Башкортостана Элвину Грею Благодарственное письмо за поддержку проектов представительства и участие в IV Московском молодежном форуме, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Напомним, Elvin Grey в прошлом году принял участие в работе форума в качестве спикера и выступил в концертной программе мероприятия.

Равиль Ахметшин пригласил артиста на V Московский молодежный форум «Мост Москва — Татарстан», который пройдет 9 ноября.

В ходе встречи певец поделился своими творческими планами. Также стороны обсудили возможности участия артиста в проектах Полпредства.

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