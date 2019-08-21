В день памяти Мусы Джалиля в Нацмузее откроется посвященная поэту-герою и его соратникам выставка

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). В день памяти Мусы Джалиля и его боевых товарищей, 25 августа, в Нацмузее РТ откроется выставка «Мужество останется в веках: Джалиль и его соратники», сообщает пресс-служба учреждения.

В этот день исполнится 75 лет со дня казни 11 героев, попавших в плен, но продолжавших борьбу против фашизма в годы ВОВ.

«Находясь в плену, эти отважные люди вели подготовку к восстанию заключенных в волжско-татарском легионе „Идель-Урал“, состоявшем из представителей поволжских народов. Благодаря их героической деятельности ни один батальон „Идель-Урала“ не принимал участия в карательных и боевых действиях на стороне врага, все батальоны были расформированы как политически неблагонадежные», — отмечается в сообщении музея.

Их имена стали сегодня легендой: Муса Джалиль, Гайнан Курмаш, Фуад Сайфульмулюков, Абдулла Алиш, Фуат Булатов, Гариф Шабаев, Ахмет Симаев, Абдулла Батталов, Зиннат Хасанов, Ахат Атнашев, Салим Бухаров.

В коллекциях музея хранятся реликвии, связанные с судьбами и последними днями жизни героев. Среди них — Коран, с которым Муса Джалиль и его товарищи прощались с жизнью за час до казни, личные вещи, фотографии и документы, найденные в результате многолетних поисков, книги.

Выставка откроется в 13.00.

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