Активисты «Единой России» осмотрели объекты, реализуемые в Чистопольском районе в рамках нацпроектов

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Рабочая группа «Единой России» по контролю реализации национальных проектов в Татарстане во главе с депутатом Госсовета РТ Татьяной Ларионовой посетила ряд учреждений в Чистопольском районе, которые реконструируются в рамках нацпроектов.

Первым делом партийцы посетили Кубасский сельский дом культуры, в котором проходит капремонт по нацпроекту «Культура». Сдача объекта планируется уже осенью. Ранее вопрос о ремонте не раз поднимался на сходах граждан. «Это место, где односельчане собираются дружной компанией, отдыхают душой. Раньше, когда проводили мероприятия для пожилых, они всегда жаловались, что замерзают. Теперь, надеюсь, таких проблем не будет», – рассказала проверяющим заведующая домом культуры Румия Саубанова.

Следующим объектом посещения стала Каргалинская гимназия, которая проходит реконструкцию в рамках нацпроекта «Образование». В гимназии уже близится к завершению ремонт кабинетов технологии, информатики и ОБЖ. Кабинеты будут оформлены в стиле «Брендбук».

Руководитель группы контроля Татьяна Ларионова увиденным в гимназии осталась довольна. «Это совершенно новый подход. В кабинетах с современным оборудованием ребенок не просто будет проводить 45 минут учебного времени. Здесь он сможет творить, дерзать, совершенствовать свои знания», – сказала она.

Всего в рамках нацпроектов «Культура», «Образование», «Демография» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в районе реконструируются четыре объекта.

Работа группы контроля в районе завершилась общественными слушаниями по нацпроекту «Культура». Участники обсудили достигнутые результаты и планы на ближайшее время. С докладом выступил первый заместитель главы Чистопольского района Константин Иванов.

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