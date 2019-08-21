Опубликован график отключения горячей воды в Казани на сентябрь 2019 года

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Стал известен график отключения горячей воды в Казани на сентябрь. Информация опубликована на портале мэрии столицы РТ.

Мероприятия запланированы в домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго», и связаны с проведением гидроопрессовок тепловых сетей.

В связи с опрессовкой тепловода запланировано отключение горячего водоснабжения со 2 по 3 сентября в поселке Урицкого, роддомах №№ 2 и 4, горбольницах №№ 9, 16, РЦР МЧС, госпитале ветеранов ВОВ, профилактории КОС, стадионе «Тасма», на стадионах «Рубин», «Казань Арена», «Татнефть Арена», в ТРК «Тандем», плавательном бассейне «Казаньоргсинтез», спорткомплексе «Батыр», аквапарке «Ривьера» и других объектах. С полным списком наименований можно ознакомиться на портале мэрии.

График является предварительным, сроки могут быть скорректированы по результатам опрессовок. Горожанам рекомендуется обращать внимание на объявления об отключениях на информационных стендах, расположенных в подъездах домов.

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