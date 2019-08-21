Татар-информ

21 августа 2019, 23:22

Экономика и финансыОбщество

Минтруд РТ: На каждого безработного жителя Татарстана приходится четыре вакансии

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Экономика и финансыОбщество

Минтруд РТ: На каждого безработного жителя Татарстана приходится четыре вакансии

За неделю число безработных в четырех моногородах республики сократилось до 1702 человек.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). На каждого зарегистрированного безработного жителя Татарстана приходится четыре свободных вакансии, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Всего на сегодняшний день в республике насчитываются 11 тыс. 113 официально зарегистрированных в службах занятости безработных граждан, что на 190 человек меньше, чем неделей ранее. Работодатели заявили сведения о 46 тыс. 623 вакансиях», – сказано в сообщении ведомства.

Таким образом, на одного безработного приходится примерно четыре свободных вакансии.

Кроме того, за неделю в четырех моногородах Татарстана – Камских Полянах, Елабуге, Менделеевске и Нижнекамске сократилось число жителей, не имеющих работы. Всего в службах занятости этих населенных пунктов числятся 1702 безработных.

При этом увеличение численности безработных граждан на последней неделе наблюдалось в Набережных Челнах, Зеленодольске и Чистополе.

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