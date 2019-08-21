Татар-информ

21 августа 2019, 20:06

Общество

Казанские артисты представят интерактивную постановку об улицах города во время ВОВ

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Общество

Казанские артисты представят интерактивную постановку об улицах города во время ВОВ

Декорации для спектакля подготовили воспитанники интерната № 4 для детей с ДЦП.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Завтра, 22 августа, в зале центра детского творчества «Детская академия» пройдет спектакль «Военные монологи. Казань 1941 — 1945», сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ. 

Интерактивная постановка, состоящая из четырех монологов, расскажет о судьбах казанцев во время Великой Отечественной войны, а также раскроет истории об улицах города в те трудные для страны времена.

В спектакле примут участие актеры Казанского ТЮЗа, Татарского ТЮЗа им. Кариева, театра на Булаке и студенты Казанского театрального училища.

Отмечается, что декорации для спектакля подготовили воспитанники интерната № 4 для детей с ДЦП, работавшие под руководством специалиста Союза художников РТ Екатерины Манько.

Начало спектакля запланировано на 16.00. Вход для всех желающих свободный.

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