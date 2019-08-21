Минэкологии РТ приглашает татарстанцев к участию в акции #ВместеЯрче

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче — 2019 проходит с августа по октябрь, к участию в нем приглашаются жители Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Мероприятие организовано в целях популяризации среди населения энергосберегающего образа жизни. Фестиваль проводится в формате масштабных праздников для всей семьи с вовлечением руководителей органов власти, компаний, деятелей науки, культуры, спорта», — сказано в сообщении.

Особое внимание в этом году будет уделено популяризации культуры конкретных дел дома или на работе в сфере энергосбережения и экологии, которые зависят от самого гражданина, на личный вклад каждого.

Стоит отметить, что в 2018 году в 76 регионах страны в поддержку фестиваля прошла социальная кампания по популяризации энергосберегающего образа жизни. В школах и детских садах были проведены тематические уроки и недели энергосбережения, викторины, квесты, конкурсы.

Всероссийский фестиваль «Вместе ярче» год назад прошел в сентябре в ЦПКиО им. Горького. Принять участие в нем жителей Казани пригласила посол энергоэффективности, певица Эльмира Калимуллина.



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