Артур Шипилов

21 августа 2019, 18:26

Спорт

Голы и в большинстве, и в меньшинстве: «Ак Барс» продолжает победное шествие по «Кубку ЛЖД»

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Спорт

Голы и в большинстве, и в меньшинстве: «Ак Барс» продолжает победное шествие по «Кубку ЛЖД»

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Встреча против «Автомобилиста» завершилась со счетом 5:2.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» одержал вторую подряд победу на «Кубке Латвийских железных дорог». Екатеринбургский «Автомобилист» был разгромлен со счетом 5:2.

Из изменений в составе «Ак Барса»: наконец дали отдохнуть Артему Лукоянову. Хоккеист пропустил всего одну игру предсезонки, однако без него команда разгромно проиграла «Барысу» — 6:1. Также выходной получили Михаил Глухов, Артем Михеев и Роман Абросимов. Даниил Журавлев по-прежнему находится в расположении сборной.

По какой-то причине изменили расположение атаки первого звена, в котором Джастин Азеведо поменялся флангами с Мэттью Фрэттином. В целом же состав перед матчем выглядел довольно грозно, учитывая потрясающую форму, набранную на ранних этапах предсезонки Владимиром Ткачевым.

Казанцы только недавно играли против екатеринбуржцев — в заключительном матче Кубка Президента Казахстана команда Дмитрия Квартальнова по буллитам проиграла «Автомобилисту» со счётом 3:4. Игра была равной до финальной сирены, овертайм также не смог выявить победителя. Отметим, как в прошлом матче, так и в этом, в игре не примет участие главная звезда Екатеринбурга — Павел Дацюк.

Непросто началась встреча для казанцев — удаление Яруллина уже на второй минуте, очень много работы для голкипера Рейдеборна. Радует, что швед понемногу обживается в новой команде и уже успевает делать суперспасения. Сразу после выхода со скамейки штрафников Яруллина удаляется уже нападающий «Автомобилиста» Максим Рассейкин. Из-за неразберихи в стане соперника в центре чужой зоны одного оставили Артема Галимова, который со второй попытки распечатал ворота екатеринбуржцев.

В середине периода главным героем вновь стал Рейдеборн, вытащивший три раза подряд «мертвые» шайбы. В этом видна несыгранность обороны — раз за разом голкипера оставляют один на один с нападающим соперника. Тем не менее, казанцам удалось отодвинуть игру от своих ворот и существенно перебросать «Автомоболиста». И все бы хорошо, если бы не пропущенный гол под звуки сирены об окончании периода. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

В первом периоде игра протекала куда активнее, чем во втором. Шайба чаще задерживалась в средней зоне, явного преимущества не наблюдалось ни у одной из команд. Матч идет вяло ровно до тех пор, когда «Ак Барс» не остался в меньшинстве за нарушение численного состава. Владимир Ткачев заставил ошибиться игрока «Автомобилиста» в своей зоне, шайбу подобрал Станислав Галиев и не оставил шансов голкиперу.

Больше ничем интересным второй период не запомнился, однако стоит обратиться к цифрам — «Ак Барс» был чуть активней у чужих ворот и бросил 16 раз против 13 у команды из Екатеринбурга. Но соперник был точнее, в створ он попал 8 раз, подопечные Квартальнова ограничились семью попаданиями. Опять же, цифры очень близки друг к другу, что вновь говорит о равной игре.

Период номер три — и вновь опасные обоюдоострые атаки. Сначала «Авто» даже удалось сравнять счет, однако спустя всего пять минут Данис Зарипов восстановил статус-кво. Своими шайбами в ворота «Автомобилиста» отметился Эмиль Галимов и дубль оформил Станислав Галиев.

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 5:2. «Ак Барс»: Азеведо — Кормье — Фрэттин, Викстранд — Ожиганов; Галиев — Ткачёв — Зарипов, Яруллин — Лямкин; Лазарев — Галимов — Петров, Хенкель — Педан; Фисенко — Основин — Галимов, Мусин — Фазылзянов, Емец; Рейдеборн (Мисбахов).

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