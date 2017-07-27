В Татарстане по нацпроекту создадут мобильные технопарки «Кванториум»

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане по национальному проекту создадут мобильные технопарки «Кванториум». Об этом сообщил ИА «Татар-информ» министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

Глава Минобрнауки РТ напомнил, что на данный момент детские технопарки «Кванториум» функционируют в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске. «У нас они есть. Кроме того, выиграли право на открытие большого “Кванториума” в Казани. Мобильные технопарки больше нужны для детей, проживающих в небольших населенных пунктах, чтобы проводить занятия. В республике также создана большая сеть научно-технического творчества, практически в каждом райцентре, во многих крупных населенных пунктах», – рассказал министр.

Мобильные «Кванториумы» в республике появятся в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». В 2021 году планируется создать стационарный детский технопарк, а в 2020 и 2021 годах – по одному мобильному «Кванториуму».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.