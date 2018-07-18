Татар-информ

21 августа 2019, 17:42

Культура

Нурбек Батулла написал заявление об уходе из Кариевского театра

Рекомендуем

Культура

Нурбек Батулла написал заявление об уходе из Кариевского театра

Фото: архив/Рамиль Гали

Известный хореограф будет работать над спектаклем «Щелкунчик» в Мензелинском театре.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Уход Нурбека Батуллы с должности хореографа Кариевского театра связано с желанием быть в свободном творчестве. Известный хореограф, танцовщик, обладатель «Золотой маски» Нурбек Батулла прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» свое решение.

«Я не считаю, что я ушел, остаюсь в Татарстане. Если позовут на интересные проекты с хорошим режиссером, почему бы не работать с Кариевским театром? Штатным хореографом приходилось ставить все: нравится — не нравится. Даже „Шэй-бу! Шай-бу“... Иногда делаются какие-то совершенно непонятные вещи. Жизнь дается один раз — хочу работать в хороших проектах», — пояснил Нурбек Батулла.

«Других причин ухода из Кариевского театра у меня нет. Давно собирался уходить, но раньше было бы неправильно оставлять театр в упадочном состоянии, это был бы как побег. Сейчас театр на подъеме, поэтому оставлять не стыдно. Считаю, что миссию свою я выполнил, теперь пошел поднимать другие театры. Но никуда на постоянную работу не пойду, буду работать только с приглашениями», — сказал он.

На днях Нурбек Батулла уезжает в Мензелинск, куда его пригласили хореографом спектакля «Щелкунчик» по произведению Гофмана.

Последние три года Нурбек Батулла работал хореографом театра Кариева. В 2017 году стал обладателем «Золотой маски» за роль в хореографическом спектакле Туфана Имамутдинова «Алиф» («Зов начала»). Лауреат государственной премии РТ имени Мусы Джалиля. Нурбек Батулла известен своими экспериментальными работами. 19 августа в составе творческого объединения «Алиф» представил импровизационный спектакль «Алиф».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Киноэксперты из Москвы, Казахстана и Татарстана оценят фильмы, снятые на субсидии Минкульта РТ
Новости дня
19:08
Опубликован график отключения горячей воды в Казани на сентябрь 2019 года

Временные неудобства связаны с проведением гидроопрессовок тепловых сетей.

18:52
Активисты «Единой России» осмотрели объекты, реализуемые в Чистопольском районе в рамках нацпроектов

Партийцы посетили Кубасский сельский дом культуры, Каргалинскую гимназию и выслушали мнения жителей района о ходе работ.

18:40
В первой «Мобильной поликлинике» начался осмотр жителей Буинского района

В течение двух недель специалисты будут принимать пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении в Буинской ЦРБ.

18:26
Голы и в большинстве, и в меньшинстве: «Ак Барс» продолжает победное шествие по «Кубку ЛЖД»

Встреча против «Автомобилиста» завершилась со счетом 5:2.

18:08
В Татарстане по нацпроекту создадут мобильные технопарки «Кванториум»

Мобильные технопарки будут предназначены для детей, проживающих в небольших населенных пунктах республики.

17:52
«Татнефть» защитит свои предприятия интеллектуальными системами видеонаблюдения

Системы безопасности нового поколения будут созданы для нефтяной компании разработчиками из Ярославля.

17:42
Нурбек Батулла написал заявление об уходе из Кариевского театра

Известный хореограф будет работать над спектаклем «Щелкунчик» в Мензелинском театре.

17:33
В Татарстане из-за ремонта пути изменится расписание почти 30 электричек

Разница с действующим расписанием пригородных поездов составит от одной минуты до получаса.

17:12
Рафис Бурганов: Мое твердое убеждение – уроки шахмат нужны в школах Татарстана

Глава Минобрнауки РТ считает, что игра в шахматы систематизирует мышление школьников.

17:02
Жителей республики приглашают поучаствовать в онлайн-квесте «Мой Татарстан»

Участники викторины должны ответить на несколько вопросов, связанных с историей, географией РТ и существующих в республике традиций.

16:55
Казанцам не придется пополнять транспортную карту по паспорту, в отличие от ряда городов РФ

В 60 городах России со 2 августа 2020 года вступят в силу поправки в закон о национальной платежной системе.

16:40
Огнетушитель, ручки и кофемашина: что объединяет всех участников WorldSkills

Журналистам назвали интересные факты о подготовке к мировым соревнованиям профмастертва.

16:19
Фарид Мухаметшин занял второе место в медиарейтинге глав Заксобраний регионов РФ

Лидером медиарейтинга стал Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол.

16:10
В пяти казанских «Пятерочках» пройдет сбор продуктов в рамках акции «Корзина доброты»

Волонтеры будут собирать продукты в магазинах 22 и 23 августа с 16:00 до 20:00, а также 24 августа с 12:00 до 18:00.

16:05
После окончания WorldSkills дорогостоящее оборудование соревнований отдадут казанским колледжам

На чемпионате профмастерства в Казани будут использовать станки, печи и спецприборы на десятки миллионов рублей.

16:01
Готовность школ Татарстана к 1 сентября обсудили на совещании у заместителя полпреда Президента РФ

К началу учебного года в республике построено 5 новых школ, еще 36 капитально отремонтированы.

15:54
Сегодня в Казани перекроют ряд улиц в связи с подготовкой к чемпионату WorldSkills Kazan 2019

Ограничение будет действовать на участках улиц С. Хакима и Чистопольской и объездной дороге вокруг «Казань Арены».

15:51
Казанская Госавтоинспекция сняла клип о своей работе на песню Лейны

В период проведения чемпионата WorldSkills 2019 в Казани усилят меры по безопасности дорожного движения.

15:42
Рафис Бурганов и Саймон Бартли открыли штаб волонтеров WorldSkills 2019 в «Казань Экспо»

Глава Минобрнауки РТ вручил президенту WorldSkills International личную книжку волонтера.

15:36
Число новых случаев ВИЧ-инфицирования в Татарстане сократилось на 11%

В Роспотребнадзоре по РТ связывают положительную тенденцию с успехами информационной компании по профилактике ВИЧ.

15:31
Очевидцы сняли на видео последствия лобового столкновения фуры и «ГАЗели» с продуктами в Татарстане

ДТП произошло сегодня утром на трассе недалеко от Заинска.

15:26
Территорию соревнований WorldSkills в Kazan Expo сравнили с размерами Красной площади

Журналистам показали площадки, на которых пройдет мировое первенство профмастерства.

15:20
Фарид Мухаметшин: Проведение чемпионата WorldSkills в Казани — это честь и большая ответственность

Руководитель парламента Татарстана выступил на заседании генеральной Ассамблеи WorldSkills International в Казани.

15:06
Аграрии Татарстана посеяли озимые культуры более чем на 10% прогнозируемых площадей

В ряде муниципальных районов осенний сев проведен более чем на четверти площадей, отведенных под озимые культуры.

14:52
Библиотека, спортзал и сцена: в Высокогорском районе РТ открыли Дом культуры

«Единая Россия» контролирует ход реализации нацпроектов в городах и селах Татарстана.

События