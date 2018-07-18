Нурбек Батулла написал заявление об уходе из Кариевского театра

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Уход Нурбека Батуллы с должности хореографа Кариевского театра связано с желанием быть в свободном творчестве. Известный хореограф, танцовщик, обладатель «Золотой маски» Нурбек Батулла прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» свое решение.

«Я не считаю, что я ушел, остаюсь в Татарстане. Если позовут на интересные проекты с хорошим режиссером, почему бы не работать с Кариевским театром? Штатным хореографом приходилось ставить все: нравится — не нравится. Даже „Шэй-бу! Шай-бу“... Иногда делаются какие-то совершенно непонятные вещи. Жизнь дается один раз — хочу работать в хороших проектах», — пояснил Нурбек Батулла.

«Других причин ухода из Кариевского театра у меня нет. Давно собирался уходить, но раньше было бы неправильно оставлять театр в упадочном состоянии, это был бы как побег. Сейчас театр на подъеме, поэтому оставлять не стыдно. Считаю, что миссию свою я выполнил, теперь пошел поднимать другие театры. Но никуда на постоянную работу не пойду, буду работать только с приглашениями», — сказал он.

На днях Нурбек Батулла уезжает в Мензелинск, куда его пригласили хореографом спектакля «Щелкунчик» по произведению Гофмана.

Последние три года Нурбек Батулла работал хореографом театра Кариева. В 2017 году стал обладателем «Золотой маски» за роль в хореографическом спектакле Туфана Имамутдинова «Алиф» («Зов начала»). Лауреат государственной премии РТ имени Мусы Джалиля. Нурбек Батулла известен своими экспериментальными работами. 19 августа в составе творческого объединения «Алиф» представил импровизационный спектакль «Алиф».

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