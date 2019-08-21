В первой «Мобильной поликлинике» начался осмотр жителей Буинского района

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Сегодня «Мобильная поликлиника» переехала из Тетюшского в Буинский муниципальный район. Комплекс разместился и начал работу в селе Старый Студенец, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Сельчан принимают врачи-специалисты казанской горбольницы № 7. Среди них есть кардиолог, невролог, офтальмолог, гинеколог и сердечно-сосудистый хирург. Кроме того, комплекс оборудован лабораторией для забора анализов.

В течение двух недель специалисты будут принимать пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении в Буинской ЦРБ, и побывают в селах Кайбицы, Энтуганы, Черки-Кильдуразы. Ежедневно планируется обследовать до ста человек.

С 8 по 19 августа медспециалисты проводили обследование жителей Тетюшского района. Всего в мобильном комплексе было проведено 649 приемов пациентов, в ходе которых 105 жителей были отправлены на дообследование, а 10 человек направлены офтальмологом на оперативное вмешательство.

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