Татар-информ

21 августа 2019, 17:52

Экономика и финансы

«Татнефть» защитит свои предприятия интеллектуальными системами видеонаблюдения

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Экономика и финансы

«Татнефть» защитит свои предприятия интеллектуальными системами видеонаблюдения

Фото: tatneft.ru

Системы безопасности нового поколения будут созданы для нефтяной компании разработчиками из Ярославля.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). «Татнефть» и ПСЦ «Электроника» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере построения комплексных систем безопасности на объектах «Татнефти». Речь идет о системах «умного» видеонаблюдения и создания многоуровневого ситуационного центра управления безопасностью. Об этом сообщает пресс-служба нефтяной компании.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов и председатель совета директоров ПСЦ «Электроника» Николай Овченков.

«Стороны планируют развивать сотрудничество в сфере повышения экономической эффективности управления безопасностью на производственных объектах компании, построения интеллектуальных систем видеонаблюдения и видеоанализа, создания многоуровневого ситуационного центра управления безопасностью, повышения качества системы промышленного телевидения на “ТАНЕКО”», – отметили в пресс-службе.

Как отметил Наиль Маганов, с ПСЦ «Электроника» компанию «Татнефть» связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. По его словам, подписание соглашения даст возможность установить более эффективные взаимовыгодные партнерские отношения.

Компания ПСЦ «Электроника» находится в городе Ярославль, занимается разработками систем безопасности с 1993 года. Специалисты компании создают продукцию для оснащения контрольно-пропускных пунктов, диспетчерских центров, защиты периметра предприятий. Кроме этого они создают электронные системы пропусков и многое другое.

«Татнефть» – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, в составе которой стабильно развиваются такие бизнес-направления, как нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, нефтегазохимия, шинное производство. Компания располагает сетью фирменных АЗС и блоком сервисных структур. Одним из важнейших проектов компании является строительство в Нижнекамске комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО», который уже производит порядка 20 видов высококонкурентной продукции.

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