Юных татарстанцев приглашают принять участие в литературной премии «Глаголица»

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Татарстанцы в возрасте от 10 до 17 лет могут принять участие в детской литературной премии «Глаголица», информация о конкурсе размещена на сайте организаторов.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и отправить произведение собственного сочинения до 5 сентября включительно, отмечается в правилах. Принимаются работы, ранее нигде не публиковавшиеся.

Объем сочинения не должен превышать 20 тыс. знаков (или 10 страниц формата А4). Лонг-лист будет объявлен до 4 октября 2019 года. Формирование шорт-листа с 60 лучшими работами будет длиться до 18 октября. Дипломантов и обладателей Гран-при определят на недельных мастер-классах c известными писателями, поэтами с 18 по 22 ноября.

Награждение финалистов пройдет 23 ноября 2019 в Татарском государственном театре кукол «Экият».

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