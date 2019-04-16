Рафис Бурганов: Мое твердое убеждение – уроки шахмат нужны в школах Татарстана

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Глава Минобрнауки Татарстана Рафис Бурганов убежден, что в школах республики необходимо проводить уроки шахмат. Об этом министр образования и науки РТ заявил ИА «Татар-информ».

«Практически во всех школах вижу рекреационные зоны, где стоят стационарные шахматные столики, и большое количество детей занимается шахматами. Это хорошо систематизирует мышление школьников. Мое твердое убеждение – эти уроки нужны. Но должны ли они проходить строго по расписанию – это вопрос, который решает сама школа», – сказал Рафис Бурганов.

Министр отметил, что, будучи школьником, тоже играл в шахматы. «Мне это было удобнее сделать после уроков. Возвращался в школу к трем – четырем часам, чтобы позаниматься в кружке, спортивных секциях. Так я весь день поводил в школе. С одной стороны, это было полезно – дети заняты, на виду. И педагоги рядом, если что-то нужно было спросить», – поделился он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что уроки шахмат появятся в школах Татарстана благодаря реализации нацпроекта.

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