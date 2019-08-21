Огнетушитель, ручки и кофемашина: что объединяет всех участников WorldSkills

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Егор Никитин). В подготовительных заявках всех 56 компетенций грядущего мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 нашли три одинаковых требования — профессионалы в самых разных сферах не могут обойтись без огнетушителя, ручек и кофемашины. Такие факты журналистам озвучили в ходе пресс-тура на площадке Kazan Expo.

По словам проводившей экскурсию участницы WorldSkills Champion trust Анны Прокопени, перед началом соревнований для каждой компетенции организаторы составляют списки необходимого оборудования.

«Оказалось, что и флористу, и станочнику, и кондитеру необходимы огнетушитель, ручки и кофемашина», — сообщила Анна Прокопеня.

Также она назвала статистику по закупкам расходных материалов, которые в ходе состязаний будут использовать представители разных компетенций. Оказалось, что организаторы закупили 150 тыс. листов бумаги для печатников, более 30 тыс. винтов для сантехников и тысячу коктейльных трубочек для компетенции «Ресторанный бизнес».

«Также закупили 450 колпаков для поваров, более 24 тыс. цветов для флористов, а также 22 беспилотника и 2 вертолета», — заключила Анна Прокопеня.

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