Ремесленники из разных городов России съедутся в Автоград на фестиваль «Город мастеров 2019»

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). 30 августа в Набережных Челнах пройдет Фестиваль народных художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров 2019», сообщает пресс-служба ДК «КАМАЗ».

На сегодняшний день в оргкомитет поступили свыше 150 заявок от мастеров из Казани, Елабуги, Буинска, Менделеевска, Екатеринбурга, Ижевска, Самары, Тольятти, Чебоксар и др.

Фестиваль пройдет на майдане парка «Прибрежный». С 10 утра будут организованы выставка, где мастера представят свои изделия для продажи, мастер-классы и конкурс среди ремесленников. Кроме того, планируется культурно-развлекательная программа для посетителей фестиваля с участием творческих коллективов.

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