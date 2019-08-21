Жителей республики приглашают поучаствовать в онлайн-квесте «Мой Татарстан»

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). В республике стартовал квест «Мой Татарстан», благодаря которому каждый желающий сможет продемонстрировать свои знания о родном крае и получить за это призы, сообщают организаторы мероприятия.

Каждый день в 7 вечера на сайте викторины www.tatquest.ru запускается «Игра дня», состоящая из восьми вопросов, посвященных истории, культуре, географии, традициям и другим интересным фактам, связанным с РТ.

К тому же ежедневно проводится «Квест дня». Участники должны выполнить задание — сделать определенную фотографию и какое-то действие, связанное тематически с Татарстаном, после чего опубликовать фото или видео в соцсетях с хэштегами #МойТатарстан, #ТатКвест.

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