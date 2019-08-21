Школьники из Татарстана вошли в сборную России для участия во Всемирной олимпиаде роботов в Венгрии

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Школьники из Татарстана вошли в состав сборной России, которая примет участие во Всемирной олимпиаде роботов (WRO) в Венгрии, сообщает Минобрнауки РТ.

В сборную России попали 13 команд, в каждой из которых по два-три участника. Помимо татарстанской команды Россию на олимпиаде представят школьники из Москвы, Владивостока, Миасса, Нижнего Тагила, Чебоксар, Магнитогорска, Мытищ и Раменского.

«Каждая из команд будет представлена в своей категории. Команда SHOV&W.B. из STEM-центра Университета Иннополис будет соревноваться в направлении Regular Senior High», – отмечается в сообщении министерства.

Команды-участники были отобраны по итогам Федеральных учебно-тренировочных сборов по олимпиадной робототехнике, которые прошли в Иннополисе с 12 по 19 августа. Всемирная олимпиада роботов пройдет с 8 по 10 ноября в Венгрии.

Всемирная олимпиада роботов – одно из крупнейших международных соревнований среди школьников и студентов в возрасте от 10 лет до 21 года.

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