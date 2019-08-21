Еще в двух татарстанских музеях появятся мультимедиагиды

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Создание мультимедиагидов для музеев проходит в рамках реализации проекта «Цифровая культура», конкурс по внедрению цифровых технологий проходил в этом году в два этапа, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В результате первого этапа в список 30 мультимедиагидов вошел Нацмузей РТ. На данный момент здесь ведется работа по переводу текстов на английский и татарский языки. По итогам второго тура отбор прошли Музей изобразительного искусства и Музей исламской культуры. Здесь специалисты также готовят тексты и фотографии по экспонатам.

Технологии дополненной реальности будут использовать на основе платформе Artefact. Чтобы получить информацию о каком-либо экспонате, пользователю необходимо будет навести на него камеру. Посетители платформы смогут использовать ее бесплатно, предварительно скачав через сервисы AppStore и Google play.

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