В пяти казанских «Пятерочках» пройдет сбор продуктов в рамках акции «Корзина доброты»

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). С 22 по 24 августа в пяти казанских магазинах «Пятерочка» пройдет сбор продовольственной помощи в рамках акции «Корзина доброты».

Любой желающий сможет купить товары с длительным сроком хранения и передать их волонтерам Фонда продовольствия «Русь». Из собранных продуктов сформируют наборы, которые активисты передадут более 200 малоимущим и многодетным семьям Казани к началу нового учебного года.

Сбор помощи будет проходить в магазинах «Пятерочка» по адресам: Чистопольская, 86; Габдуллы Кариева, 3; Сибирский тракт, 78; Юлиуса Фучика, 53а; Победы, 33.

Волонтеры будут собирать продукты в магазинах 22 и 23 августа с 16:00 до 20:00, а также 24 августа с 12:00 до 18:00.

В эти же дни акция пройдет в Самаре, Омске, Кемерове, Ростове, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Туле, Рязани, Белгороде, Москве.

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