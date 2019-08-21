После окончания WorldSkills дорогостоящее оборудование соревнований отдадут казанским колледжам

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Егор Никитин). Дорогостоящее оборудование, приобретенное спонсорами для проведения мирового чемпионата WorldSkills, передадут казанским колледжам после завершения состязаний. Об этом стало известно в ходе пресс-тура на площадке Kazan Expo, прошедшего в преддверии WorldSkills Kazan 2019.

По словам организаторов, проведение таких масштабных соревнований — непростая задача. Большую роль здесь играют спонсоры движения WorldSkills, которые предоставляют для участников дорогостоящее оборудование, станки, печи и машины.

«Отличительная черта наших соревнований в том, что все это оборудование будет пожертвовано в местные колледжи. Поэтому казанские колледжи получат большую материальную поддержку благодаря проведению чемпионата именно в Татарстане», — подчеркнула член WorldSkills Champion trust Анна Прокопеня.

В пример она привела среднюю стоимость современного станка ЧПУ, используемого участниками нынешних соревнований — около 3 млн рублей.

«При этом на 20-30 участников компетенции требуется как минимум 15 таких станков», — резюмировала спикер.

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