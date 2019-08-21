Фарид Мухаметшин занял второе место в медиарейтинге глав Заксобраний регионов РФ

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин занял второе место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ за июль 2019 года. Об этом сообщает компания «Медиалогия».

Медиаиндекс Фарида Мухаметшина составил 9 857,2. Первую строчку рейтинга занял Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол, замыкает тройку лидеров Председатель Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.

«Председатель Госсовета Республики Татарстан РТ Фарид Мухаметшин рассказал об итогах работы Госсовета РТ пятого созыва. Также СМИ сообщали, что Фарид Мухаметшин в рамках партийного проекта „День «Единой России»“ совершил рабочую поездку в Заинский район, где во время встречи с жителями обратил особое внимание на тему национальных проектов, призвав людей активнее включаться в контроль за их реализацией. Помимо этого, Фарид Мухаметшин встретился с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером и рассказал о татарстанском опыте преподавания государственных языков в школах», — говорится в сообщении.

Рейтинг составлен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 51 тыс. источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

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