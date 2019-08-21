Татар-информ

21 августа 2019, 16:19

Политика

Фарид Мухаметшин занял второе место в медиарейтинге глав Заксобраний регионов РФ

Рекомендуем

Политика

Фарид Мухаметшин занял второе место в медиарейтинге глав Заксобраний регионов РФ

Лидером медиарейтинга стал Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин занял второе место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ за июль 2019 года. Об этом сообщает компания «Медиалогия».

Медиаиндекс Фарида Мухаметшина составил 9 857,2. Первую строчку рейтинга занял Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол, замыкает тройку лидеров Председатель Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.

«Председатель Госсовета Республики Татарстан РТ Фарид Мухаметшин рассказал об итогах работы Госсовета РТ пятого созыва. Также СМИ сообщали, что Фарид Мухаметшин в рамках партийного проекта „День «Единой России»“ совершил рабочую поездку в Заинский район, где во время встречи с жителями обратил особое внимание на тему национальных проектов, призвав людей активнее включаться в контроль за их реализацией. Помимо этого, Фарид Мухаметшин встретился с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером и рассказал о татарстанском опыте преподавания государственных языков в школах», — говорится в сообщении. 

Рейтинг составлен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 51 тыс. источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Фарид Мухаметшин назвал «авангардом Татарстана» участников проекта «ПолитЗавод»
Новости дня
17:42
Нурбек Батулла написал заявление об уходе из Кариевского театра

Известный хореограф будет работать над спектаклем «Щелкунчик» в Мензелинском театре.

17:33
В Татарстане из-за ремонта пути изменится расписание почти 30 электричек

Разница с действующим расписанием пригородных поездов составит от одной минуты до получаса.

17:12
Рафис Бурганов: Мое твердое убеждение – уроки шахмат нужны в школах Татарстана

Глава Минобрнауки РТ считает, что игра в шахматы систематизирует мышление школьников.

17:02
Жителей республики приглашают поучаствовать в онлайн-квесте «Мой Татарстан»

Участники викторины должны ответить на несколько вопросов, связанных с историей, географией РТ и существующих в республике традиций.

16:55
Казанцам не придется пополнять транспортную карту по паспорту, в отличие от ряда городов РФ

В 60 городах России со 2 августа 2020 года вступят в силу поправки в закон о национальной платежной системе.

16:40
Огнетушитель, ручки и кофемашина: что объединяет всех участников WorldSkills

Журналистам назвали интересные факты о подготовке к мировым соревнованиям профмастертва.

16:19
Фарид Мухаметшин занял второе место в медиарейтинге глав Заксобраний регионов РФ

Лидером медиарейтинга стал Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол.

16:10
В пяти казанских «Пятерочках» пройдет сбор продуктов в рамках акции «Корзина доброты»

Волонтеры будут собирать продукты в магазинах 22 и 23 августа с 16:00 до 20:00, а также 24 августа с 12:00 до 18:00.

16:05
После окончания WorldSkills дорогостоящее оборудование соревнований отдадут казанским колледжам

На чемпионате профмастерства в Казани будут использовать станки, печи и спецприборы на десятки миллионов рублей.

16:01
Готовность школ Татарстана к 1 сентября обсудили на совещании у заместителя полпреда Президента РФ

К началу учебного года в республике построено 5 новых школ, еще 36 капитально отремонтированы.

15:54
Сегодня в Казани перекроют ряд улиц в связи с подготовкой к чемпионату WorldSkills Kazan 2019

Ограничение будет действовать на участках улиц С. Хакима и Чистопольской и объездной дороге вокруг «Казань Арены».

15:51
Казанская Госавтоинспекция сняла клип о своей работе на песню Лейны

В период проведения чемпионата WorldSkills 2019 в Казани усилят меры по безопасности дорожного движения.

15:42
Рафис Бурганов и Саймон Бартли открыли штаб волонтеров WorldSkills 2019 в «Казань Экспо»

Глава Минобрнауки РТ вручил президенту WorldSkills International личную книжку волонтера.

15:36
Число новых случаев ВИЧ-инфицирования в Татарстане сократилось на 11%

В Роспотребнадзоре по РТ связывают положительную тенденцию с успехами информационной компании по профилактике ВИЧ.

15:31
Очевидцы сняли на видео последствия лобового столкновения фуры и «ГАЗели» с продуктами в Татарстане

ДТП произошло сегодня утром на трассе недалеко от Заинска.

15:26
Территорию соревнований WorldSkills в Kazan Expo сравнили с размерами Красной площади

Журналистам показали площадки, на которых пройдет мировое первенство профмастерства.

15:20
Фарид Мухаметшин: Проведение чемпионата WorldSkills в Казани — это честь и большая ответственность

Руководитель парламента Татарстана выступил на заседании генеральной Ассамблеи WorldSkills International в Казани.

15:06
Аграрии Татарстана посеяли озимые культуры более чем на 10% прогнозируемых площадей

В ряде муниципальных районов осенний сев проведен более чем на четверти площадей, отведенных под озимые культуры.

14:52
Библиотека, спортзал и сцена: в Высокогорском районе РТ открыли Дом культуры

«Единая Россия» контролирует ход реализации нацпроектов в городах и селах Татарстана.

14:50
ВТБ упрощает оформление «Ипотеки с господдержкой»
14:44
Киноэксперты из Москвы, Казахстана и Татарстана оценят фильмы, снятые на субсидии Минкульта РТ

«Татаркино» проведет конференцию качества кинопродукции 22 августа.

14:36
Участники «Болгарского диалога культур» попробуют с помощью соцсетей решить глобальные проблемы

Международная летняя школа проходит с 16 по 26 августа в кампусе Болгарской исламской академии.

14:31
На «Неделе татарстанского кино» в Казани фильм «Мулла» представят в русском дубляже

Татарстанские фильмы представят с русским дублированным переводом и с субтитрами на русском и английском языках.

14:22
Казанский музей представит в Китае выставку, посвященную юбилею Олимпиады 1980 года

Экспозиция включает в себя более двухсот различных предметов.

14:15
Судебные приставы помогли жителю Чистополя вселиться в квартиру, куда его не пускала экс-супруга

После развода женщина сменила на дверях квартиры замки и не пускала мужчину в жилище.

События