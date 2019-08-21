(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Казанская Госавтоинспекция сняла клип о своей работе на песню Лейны «Малай на белом барсе», об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

В видеоролике показаны будни инспекторов ГИБДД – захватывающие погони и задержания нарушителей, а также виртуозное вождение автоинспекторами мотоциклов .

Кроме того, в Муниципальной службе полка ДПС Казани сообщили, что в период проведения Чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 в городе будут усилены меры безопасности на дорогах.

«Водителям следует соблюдать скоростной режим, правила расположения транспортных средств на проезжей части, не проезжать на запрещающий сигнал светофора, пассажирам автомашин необходимо, так же как и водителю транспортного средства, быть пристегнутыми ремнем безопасности. Кроме того, категорически запрещено высовываться из окон и люков автомобилей», – рассказали ИА «Татар-информ» в Муниципальной службе полка ДПС Казани.





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