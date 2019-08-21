Число новых случаев ВИЧ-инфицирования в Татарстане сократилось на 11%

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Число новых случаев ВИЧ-инфицирования среди татарстанцев снизилось на 11% по итогам первого полугодия 2019 года. Об этом сказала глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на открытии шатра «Тест для победы. Test to win», где можно сдать бесплатный и анонимный тест на ВИЧ.

«Меня как главного санитарного врача радуют две тенденции, которые наметились у нас в Республике Татарстан. Первое — за шесть месяцев 2019 года мы имеем снижение числа новых выявленных случаев ВИЧ-инфекцией на 11%. Вторая тенденция — на 16% увеличилось количество обследованных на ВИЧ-инфекцию. Это еще раз свидетельствует о том, что информационная кампания, которая проводится в рамках профилактики ВИЧ-инфекции, начала давать свои плоды и люди начали заботиться о своем здоровье»,— сказала Патяшина.

Татарстан является благополучным регионом, поскольку показатели заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекцией ниже среднероссийского в два раза, заметила глава республиканского Роспотребнадзора.

«Нет ничего удивительного, что мы боимся ВИЧ-инфекции. Это нормальное состояние, но изменив свое поведение и регулярно проходя обследования, мы сводим риск заражения к нулю», — подчеркнула она.

Сегодня павильон «Тест для победы. Test to win» в центре Казани принял первых желающих провериться на ВИЧ. Сделать бесплатный и анонимный экспресс-тест можно вплоть до 30 августа в передвижном мобильном комплексе на пересечении улиц Баумана и Мусы Джалиля. Посетителей здесь готовы принимать каждый день с 13:00 до 21:00, а каждый прошедший тестирование получит фирменный браслет и стикер на телефон от организаторов акции.

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