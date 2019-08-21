Рафис Бурганов и Саймон Бартли открыли штаб волонтеров WorldSkills 2019 в «Казань Экспо»

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). На площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо» открылся штаб волонтеров мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019. В мероприятии приняли участие глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов и президент WorldSkills International Саймон Бартли, сообщает Министерство образования и науки РТ.

После осмотра штаба волонтеров Рафис Бурганов и Саймон Бартли провели мотивационную встречу с командой. «Мы всегда рады принимать и приветствовать мастеров своего дела, полных энтузиазма, энергии и умений, неравнодушных и открытых молодых и уже опытных людей со всего мира. Впереди нас всех ждут удивительные дни, а все ваши старания, уверен, воздадутся каждому из вас сторицей», – сказал министр образования и науки.

Рафис Бурганов также вручил Саймону Бартли личную книжку волонтера, в которой имеются данные о четырех годах подготовки Казани к мировому чемпионату. Саймон Бартли заверил, что будет с гордостью хранить этот документ. Он пожелал волонтерам «отличных смен, ярких впечатлений и новых друзей».

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 пройдет 22 – 27 августа. В нем примут участие около 1,6 тыс. молодых профессионалов почти из 70 стран, которые будут состязаться в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр «Казань Экспо».

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