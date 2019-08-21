Татар-информ

21 августа 2019, 16:01

Официальная хроника

Готовность школ Татарстана к 1 сентября обсудили на совещании у заместителя полпреда Президента РФ

Официальная хроника

Готовность школ Татарстана к 1 сентября обсудили на совещании у заместителя полпреда Президента РФ

К началу учебного года в республике построено 5 новых школ, еще 36 капитально отремонтированы.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). С 1 сентября в Поволжье откроются 9,4 тыс. учебных заведений. В регионах округа учеников примут 23 новые школы, из них 5 в Татарстане. Такие данные были озвучены на окружном совещании по вопросу подготовки общеобразовательных организаций регионов ПФО к новому учебному году. 

Как сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО, совещание провел заместитель полпреда Алексей Кузьмицкий. «Наша задача – обеспечение безопасного и успешного прохождения в текущем году образовательного процесса. В этой связи большое внимание уделено аспектам готовности школ, в числе которых модернизация материально-технической базы, создание доступной школьной инфраструктуры для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, укомплектованность педагогическими кадрами, обеспечение бесплатными учебниками и многие другие», – отметил Кузьмицкий.  

Особого внимания, по мнению заместителя полпреда, требуют вопросы оптимизации учреждений социальной сферы, в том числе общеобразовательных школ. Данная тема находится на постоянном контроле полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.  

В ходе видеоконференции заслушаны выступления участников совещания от регионов округа по моментам, связанным с подготовкой школ к новому учебному году.  

Так, в своем выступлении замминистра образования и науки Татарстана Азат Шарапов сообщил, что по программе капитального ремонта в 2018 году в Татарстане отремонтировано 28 общеобразовательных организаций, в 2019 году — 36 организаций. Продолжая свое выступление, Азат Шарапов рассказал, что в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» на сегодняшний день завершается ремонт спортивных залов сельских школ в 6 районах республики. Доля учащихся, обеспеченных полным комплектом бесплатных учебников и иными учебными пособиями, составляет 100%. 

По словам Шарапова, укомплектованность образовательных организаций педагогами в Татарстане на начало учебного года составляет более 98%. В настоящее время продолжается набор педагогов в школы к началу учебного года, в том числе принято на работу более 1 тыс. молодых учителей – выпускников вузов республики. В заключение Азат Шарапов резюмировал: «Общеобразовательные организации в Республике Татарстан на сегодняшний день к началу учебного года готовы». 

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