Территорию соревнований WorldSkills в Kazan Expo сравнили с размерами Красной площади

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Егор Никитин). Территория соревновательных кластеров Kazan Expo, на которых пройдут состязания в рамках мирового чемпионата WorldSkills, оказались сопоставимы с размерами Красной площади.

Такие сведения журналистам озвучили в ходе пресс-тура на площадке Kazan Expo, прошедшего в преддверии WorldSkills Kazan 2019. Журналистов провели по основным павильонам, где совсем скоро развернутся соревнования молодых профессионалов со всего мира.

«Территория соревновательных кластеров здесь очень большая. Она занимает 75,8 тыс. квадратных метров — это сравнимо с территорией Красной площади (почти 25 тыс. кв. метров – прим. Т-и). Гостям придется немало ходить, необходимо надевать удобную обувь», — отметила член WorldSkills Champion trust Анна Прокопеня.

Она добавила, что сейчас на этой огромной площади идет окончательная подготовка к соревнованиям по 56 различным компетенциям. Последние будут разделены на 6 секторов — от строительных и информационных технологий до моды и общественных сервисов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.