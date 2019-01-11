Татар-информ

21 августа 2019, 15:20

Официальная хроника

Фарид Мухаметшин: Проведение чемпионата WorldSkills в Казани — это честь и большая ответственность

Официальная хроника

Фарид Мухаметшин: Проведение чемпионата WorldSkills в Казани — это честь и большая ответственность

Фото: архив/Рамиль Гали

Руководитель парламента Татарстана выступил на заседании генеральной Ассамблеи WorldSkills International в Казани.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Движение WorldSkills помогает раскрыть потенциал молодых людей, укрепить их веру в свои силы и успешное будущее. Об этом сообщил сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании Генеральной Ассамблеи WorldSkills International.

Фарид Мухаметшин поприветствовал участников заседания от имени руководства республики и всех татарстанцев. «Столица Татарстана не впервые организует мероприятия столь высокого уровня – мы принимали Универсиаду, чемпионат ФИНА, игры футбольного Мундиаля. Однако, каждый раз – это высокая честь и большая ответственность», – сказал глава парламента республики. Он поблагодарил представителей всех стран-участниц WorldSkills International за оказанное Татарстану доверие провести 45-й мировой чемпионат рабочих профессий.

Председатель Госсовета РТ отметил, что республика при поддержке федерального центра постаралась сделать все возможное, чтобы участники и гости соревнований ощущали себя как дома. «Построен крупнейший в Поволжье выставочный центр международного класса „Казань Экспо“. Мы ожидаем в Казани более 1,3 тыс. конкурсантов из 63 стран, столько же экспертов, около тысячи представителей СМИ, более 200 тыс. посетителей», — пояснил Председатель Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин рассказал участникам заседания об экономическом потенциале республики. «У нас развиты промышленность и сельское хозяйство, образование и наука, культура и искусство, спорт и туризм. Именно здесь проходят „обкатку“ многие федеральные проекты, направленные на повышение качества жизни», — подчеркнул он.

Председатель Госсовета РТ напомнил, что уже завтра состоится открытие 45-го мирового чемпионата WorldSkills. «Важным для нас, безусловно, является не только само мероприятие, но и, прежде всего, технологии и стандарты мирового уровня, знакомство с востребованными профессиями, повышение их популярности в стране», — считает глава парламента республики.

Фарид Мухаметшин на правах принимающей стороны пожелал удачи представителям французского Лиона и японской префектуры Аити в борьбе за право проведения мирового чемпионата WorldSkills в 2023 году.

Генеральная Ассамблея WorldSkills проводится раз в два года, участие в съезде принимают представители всех стран-членов WorldSkills International (WSI). Сегодня под эгидой Ассамблеи собрались более 600 человек из 68 стран мира. Россию на съезде представляет делегация WorldSkills Russia, которую возглавляет генеральный директор союза Роберт Уразов.

 

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