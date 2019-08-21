(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео последствия лобового столкновения фуры и «ГАЗели» с продуктами в Татарстане. Видеоролик разместили пользователи на страницах в соцсетях.

По предварительным данным, авария произошла сегодня утром недалеко от Заинска. На кадрах видно, что на дороге стоит разбитый грузовичок «ГАЗель». Удар был такой силы, что у автомобиля буквально снесло кузов. Вокруг на асфальте разбросаны поддоны с продуктами, которые были в кузове автомобиля. Чуть поодаль в кювете стоит фура.

Что стало причиной ДТП и есть ли пострадавшие, устанавливается.





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