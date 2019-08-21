В Татарстане из-за ремонта пути изменится расписание почти 30 электричек

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). В Татарстане с 31 августа по 19 сентября изменится расписание движения 29 пригородных поездов. Это связано с проведением капитального ремонта пути на перегоне Пычас – Карамбай, сообщает Миндортранс РТ.

В частности, с 31 августа по 16 сентября изменится расписание поездов № 6935 и № 6373 Ижевск – Кизнер, № 6936 Кизнер – Ижевск, № 6430 Казань – Шемордан, № 6431 Сосновка – Казань и № 6410 Казань – Сосновка.

С 31 августа по 17 сентября по измененному расписанию будут ездить электрички № 6307 Казань – Свияжск, № 6477 Арск – Васильево, № 6427 Сосновка – Казань, № 6428 Казань – Вятские Поляны.

С 1 по 17 сентября изменения в расписании коснутся поездов № 6933 и № 6371 Ижевск – Кизнер, № 6924 Казань – Кизнер, № 6401 Шемордан – Казань, № 6420 Казань – Вятские Поляны, № 6403 и № 6407 Арск – Казань, № 6421 Сосновка – Казань, № 6934 Кизнер – Ижевск, № 6379 Кизнер – Вятские Поляны, № 6923 Кизнер – Казань.

Кроме того, 18 сентября меняется расписание электричек № 6935 и № 6373 Ижевск – Кизнер, № 6434 Казань – Арск, № 6440 и № 6410 Казань – Сосновка, № 6431 Сосновка – Казань.

Изменится также расписание пригородных поездов № 6933 и № 6371 Ижевск – Кизнер 19 сентября.

«Изменения коснутся большинства остановочных пунктов по ходу следования. Разница с действующим расписанием составит от одной минуты до получаса», – отмечается в сообщении министерства.

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