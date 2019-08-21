Татар-информ

21 августа 2019, 14:15

Происшествия

Судебные приставы помогли жителю Чистополя вселиться в квартиру, куда его не пускала экс-супруга

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Происшествия

Судебные приставы помогли жителю Чистополя вселиться в квартиру, куда его не пускала экс-супруга

После развода женщина сменила на дверях квартиры замки и не пускала мужчину в жилище.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Судебные приставы помогли жителю Чистополя вселиться в квартиру, куда его не пускала экс-супруга. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«В Чистополе судебные приставы исполнили судебное решение о вселении гражданина в жилое помещение, проживанию в котором ему препятствовала бывшая супруга. Установлено, что после расторжения брака женщина сменила дверные замки, ограничив доступ в квартиру», – уточнила Халимова.

Тогда мужчина обратился в суд, который вынес решение о вселении его в жилище. Судебные приставы предупредили женщину об ответственности за неисполнение решения суда. Поняв всю серьезность ситуации, женщина обратилась к приставам, которые определили дату вселения экс-супруга в квартиру. В назначенное время в присутствии понятых чистополец получил доступ в жилье.
 

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