(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Судебные приставы помогли жителю Чистополя вселиться в квартиру, куда его не пускала экс-супруга. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«В Чистополе судебные приставы исполнили судебное решение о вселении гражданина в жилое помещение, проживанию в котором ему препятствовала бывшая супруга. Установлено, что после расторжения брака женщина сменила дверные замки, ограничив доступ в квартиру», – уточнила Халимова.

Тогда мужчина обратился в суд, который вынес решение о вселении его в жилище. Судебные приставы предупредили женщину об ответственности за неисполнение решения суда. Поняв всю серьезность ситуации, женщина обратилась к приставам, которые определили дату вселения экс-супруга в квартиру. В назначенное время в присутствии понятых чистополец получил доступ в жилье.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.