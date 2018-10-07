Киноэксперты из Москвы, Казахстана и Татарстана оценят фильмы, снятые на субсидии Минкульта РТ

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). «Татаркино» проведет в Казани 22 августа конференцию качества кинопродукции, где эксперты кинопроизводства из Москвы, Казахстана и Татарстана оценят фильмы, снятые на субсидии Минкульта РТ. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Завтра у нас будет конференция качества, где все фильмы, которые снимаются на субсидии государства, а именно Минкульта, будут оцениваться экспертной комиссией», — сказала Айтуганова.



На конференции качества кинопродукции состоится публичная защита фильмов, созданных по заключенным госконтрактам на средства субсидий от Министерства культуры Республики Татарстан.





Татарстанские работы оценит комиссия, состоящая из сценариста Валерия Байкеева из Москвы, режиссера Батыра Баишева из Казани и киноведа-искусствоведа Александра Поршнева из Казахстана.



«Это пятая по счету конференция, которую „Татаркино“ проводит с целью повышения уровня качества картин, снятых по госзаказу», — сообщила пресс-служба «Татаркино».



На суд критиков и кинематографистов будут представлены анимационный фильм Даниила Файзрахманова «Кот казанский», игровые фильмы «Волчий яр» Амира Галиаскарова, «Күкәйле гөл» Рамиля Тазиева, «Республика 99» Юлии Захаровой, Софьи Силкиной, Эркина Макавеева, Дмитрия Чернышкина и Адель Садрутдиновой, а также «Сафа и Саджида» Ильдара Матурова и семь документальных фильмов.





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