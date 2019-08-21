Казанский музей представит в Китае выставку, посвященную юбилею Олимпиады 1980 года

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). Казанский Музей Социалистического быта представит в Китае выставку «Олимпиаде 80 — 40!». Экспозицию покажут в октябре, однако экспонаты уже доставили в КНР. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал директор музей Рустем Валиахметов.

«Летом 2020 года исполнится 40 лет яркому празднику дружбы и спорта, который состоялся летом 1980 года в Москве. Китайские спортсмены тогда по политическим причинам не смогли принять участие в этой олимпиаде, но внимательно следили за этим событием», — отметил Валиахметов.

Экспозиция включает в себя более двухсот предметов: образцы спортивной экипировки, сувениры, вымпелы, наборы значков и марок, газеты и журналы, плакаты, предметы одежды болельщиков и многое другое. Выставку «Олимпиаде 80 — 40!» покажут в дипучреждениях России в Китае и различных арт-пространствах.

Кроме того, в Казань из Пекина планируют привезти выставку, посвященную китайскому предметному соцреализму. О дате показа экспозиции пока не сообщается, однако, по словам Валиахметова, экспонаты прибудут в столицу Татарстана уже 22 августа.

«Многие из экспонатов будут понятны российскому зрителю, ведь основные темы — это трудовой подвиг, пионерия, любовь к Родине. Уже скоро экспозицию можно будет увидеть в столице Татарстана», — заключил Рустем Валиахметов.

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