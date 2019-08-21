Библиотека, спортзал и сцена: в Высокогорском районе РТ открыли Дом культуры

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Казакларском сельском поселении Высокогорского района республики в рамках нацпроекта открылся сельский Дом культуры. Участие в мероприятии приняли зампредседателя Госсовета РТ и член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова, председатель Комитета по делам национальностей Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов.

«В республике реализуется множество различных программ и национальных проектов, благодаря одной из них и стало возможным появление подобного Дома культуры. Открытие в поселках школ, детских садов, домов культуры помогает сохранить села и сохранить наш народ», — отметил депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов.

Значимость открытия Дома культуры отметила и зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова. Она сообщила, что в Татарстане национальный проект «Культура» реализуется большим количеством объектов, в этом году на территории республики откроется более 100 дворцов культуры, появится пять виртуальных музеев.

«Важно понимать, что мы не просто строим, не просто ремонтируем, а уже открываем учреждения — это, конечно, дорого стоит. На сегодняшний день в Высокогорском районе реализуется пять нацпроектов, помимо этого строится еще один Дом культуры, а другой находится на стадии реконструкции. В рамках нацпроекта „Образование“ одна из школ района получит новые современные классы, а в рамках нацпроекта „Демография“ в сентябре здесь появится социальное такси. И когда мы подходим к сентябрю с такими результатами, это, конечно же, высокий показатель для республики», — рассказала Ларионова.

Новый Дом культуры оборудован не только актовым залом, но и библиотекой и спортивным залом. «Строительство этого Дома культуры обошлось в 13,6 млн рублей и появилось оно здесь благодаря национальному проекту „Культура“. Конечно, такие проекты очень нужны сельскому населению, потому что все это позволяет сохранить людей в деревне. И стоит отметить, что при его строительстве мы учитывали мнение людей и всю территорию благоустраивали с учетом их пожеланий», — подчеркнул глава Казакларского сельского поселения Радик Идрисов.

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