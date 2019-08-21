Татар-информ

21 августа 2019, 13:40

ПолитикаОбщество

Фарид Мухаметшин назвал «авангардом Татарстана» участников проекта «ПолитЗавод»

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ПолитикаОбщество

Фарид Мухаметшин назвал «авангардом Татарстана» участников проекта «ПолитЗавод»

Фото: gossov.tatarstan.ru

Глава парламента в Казани наградил победителей республиканского общественно-политического проекта.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин назвал «авангардом республики» участников проекта «ПолитЗавод». Об этом глава парламента заявил сегодня на встрече с финалистами Республиканского общественно-политического проекта «ПолитЗавод», которая прошла в Казанской ратуше.

«Мы придаем большое значение той большой работе, которую провели участники проекта в 2018-2019 годах, — сказал глава парламента. — Татарстан не готов терять ни одного из участников проекта „ПолитЗавод“, поскольку все вы — молодежный актив, авангард нашей республики».

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что с большим интересом относится к проектам по работе с молодежью. Он упомянул, что в 2018-2019 годах в Татарстане было запущено три кадровых проекта —Республиканский общественно-политический проект «ПолитЗавод», конкурс стратегических инициатив «Локомотивы роста» и кадровый проект, направленный на выявление молодых граждан в возрасте до 35 лет с активной жизненной позицией, «ПолитСтартап».

«Благодаря этим проектам мы открыли для себя много новых людей. Вы предложили совершенно новые идеи, которые возьмем в работу. Почти за девять месяцев вы прошли большую школу общественной деятельности, политической борьбы, предложили зрелые идеи, высказали незаурядные мысли, научились аргументированно выступать и доказывать свои убеждения, общаться, находить ответы на самые разные вопросы. Вопреки словам скептиков, которые говорят, что молодежь сегодня не та, ваша деятельность показала, что это совсем не так», — отметил Председатель Госсовета.

По словам Фарида Мухаметшина, проект «ПолитЗавод» с каждым годом набирает популярность среди молодежи республики. «В целом за 13 лет проведения конкурса он обрел свое лицо, завоевал популярность. В 2018-2019 годах заявки на участие подали 970 человек практически со всех муниципальных образований. В 2017 году было подано 906 заявок», — констатировал он.

Глава парламента заметил, что участниками проекта стали татарстанцы в возрасте от 17 до 44 лет, из них более 450 мужчин и 518 женщин. 602 участника являются студентами 11 вузов и пяти ссузов республики, а 357 – представители рабочей молодежи.

Гендиректор сети детских центров «Бала-Сити» Альбина Насырова добавила, что «этот проект очень значимый, потому что дает возможность молодым инициативным, неравнодушным людям не только высказывать свои предложения, но и получать новые знания и навыки, которые пригодятся в будущем».

В рамках встречи был проведен традиционный «Политический диктант», текст которого зачитала заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова. До проведения этой финальной конкурсной процедуры замглавы республиканского парламента обратилась к участникам проекта. «С нашей стороны главное — создать возможности, чтобы молодежь могла реализовать себя. А как вы сможете это сделать, зависит от вас», — заявила она.

После проведения заключительного этапа конкурса «ПолитЗавод» состоялась церемония награждения участников, финалистов и пяти победителей проекта.

В ноябре 2018 года была запущена информационная кампания нового сезона проекта «ПолитЗавод». В течение декабря экспертные комиссии проводили очные собеседования с участниками проекта. В результате был сформирован список из 100 участников и резервистов, которые в дальнейшем были допущены до образовательных программ и конкурсных процедур. С февраля этого года стартовала дискуссионная площадка «Политические бои», в рамках которой были проведены отборочные игры. Во время дискуссий обсуждались вопросы, посвященные выборам в Госсовет РТ, перспективам развития государственной молодежной политики и другие. 

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