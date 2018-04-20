На «Неделе татарстанского кино» в Казани фильм «Мулла» представят в русском дубляже

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани на «Неделе татарстанского кино» фильмы производства РТ представят с русским дублированным переводом и с субтитрами на русском и английском языках. В том числе фильм Рамиля Фазлиева «Мулла» представят с русским переводом. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«На „Неделе татарстанского кино“ 24 августа мы покажем фильм „Мулла“ с русской озвучкой», — сказала Миляуша Айтуганова.

«Я пока не слышал русскую озвучку, поэтому для меня это тоже станет новостью», — отметил режиссер, главный герой художественного полнометражного фильма «Мулла» Рамиль Фазлиев.

Остальные фильмы, такие, как «Шихаб Хазрат», «Волчий яр» тоже переведены на русский язык. Ленту «Байгал» представят с русским переводом и на татарском языке. Картину «Инсаф» и «Жиде малай» покажут на татарском языке с русскими субтитрами, а «Остазбикэ» и «Отчий дом» на татарском языке с русскими и английскими субтитрами.

«Комедию „Эпипе“ еще не доделали, но, надеюсь, при первом показе субтитры будут», — добавила спикер.

«По мере надобности для всех фильмов можно будет поставить субтитры на английском языке», — сказала продюсер полнометражного документального фильма «Шихаб Хазрат» Марина Галицкая.

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